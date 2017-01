Ungefährdeter 4:0-Heim-Sieg gegen Timmendorf

Das zweite Drittel mussten beide Teams mit einem Mann weniger starten, da sie sich zu viel Zeit ließen in den Kabinen und erst verspätet das Eis wieder betraten. Im weiteren Verlauf zeigten die Wedemärker zwar eine bessere Spielweise – auch vor dem Gäste-Tor – aber ein Tor fiel erst in der 27. Minute – 2:0. Zur Hälfte des Spiels wechselte das Trainergespann, Tom und Fiete Bögelsack, den Goalie aus, um beiden Torhütern Spielpraxis zu ermöglichen. Zu erwähnen ist, dass beide Goalies aus der Schülermannschaft ausgeholfen haben und eine sehr gute Leistung abgeliefert haben. Bis zur zweiten Pause konnten die ESC-Jungs den Gäste-Torwart leider nicht mehr überwinden. So blieb es beim 2:0.Im letzten Drittel ging es nun um alles. Den Gästen ging langsam die Puste aus, da die Jungs vom ESC den Druck immer weiter erhöhten. Die ESCler taten sich aber weiterhin schwer damit gefährlich vor dem Tor der Ostsee-Städter aufzutauchen. Erst in der 54. Minute erhöhten die Skorpione das Ergebnis uneinholbar auf 3:0. Den Schlusspunkt setzten sie drei Minuten vor dem Ende in eigener Unterzahl mit dem 4:0. Ein verdienter Sieg, der viel höher hätte ausfallen können. Das nächste Heimspiel des Teams findet bereits am kommenden Sonntag, 22. Januar, um 12 Uhr in der Hockeyzentrale Ice House statt.