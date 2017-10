Vereinsmeisterschaft beim TCB

Alle Kinder erhielten Pokale

Kürzlich fanden in Brelingen die Vereinsmeisterschaften für die Jugend statt. Nach Altersklassen wurden die Gruppen ausgespielt. Bei sehr schönem Wetter spielten Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in vier Altersgruppen gegeneinander. Die Zuschauer hatten einiges zu gucken, wenn die Bälle von der einen zur anderen Seite des Spielfeldes flitzten.In der Folge erhielten alle Teilnehmer einen Pokal. Eine rundum gelungene Veranstaltung für Kinder, Eltern und Organisatoren. Ein großer Dank geht an Roland Knop, Bernd Berweiler und alle anderen Helfer, welche durch ihr Engagement die Vereinsmeisterschaft ermöglicht haben.