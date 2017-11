Vertrag bis Saisonende 2018/19

Thomson verstärkt Scorpions Kader

Der beiderseitige Wunsch bestand schon seit geraumer Zeit. Jetzt hat Robin Thomson einen Vertrag bis Saisonende 2018/2019 als Verteidiger bei den Hannover Scorpions unterschrieben. „Wir sind sehr froh, dass es jetzt geklappt hat“, waren die beiden Trainer Dieter Reiss und Peewee Willmann beide gleichermaßen zufrieden.Robin Thomson 186cm/93 kg, gebürtiger Hannoveraner, ist 28 Jahre alt und wird die Rückennummer 15 tragen. Thomson hat sowohl 80 Spiele in der DEL als auch 80 Spiele in der DEL 2 absolviert und ist bereits beim Spitzenspiel zwischen den Scorpions und Leipzig in der hus de groot EISARENA aufgelaufen.