VGH-Cup beim Reitturnier in Brelingen

Eine der Qualifikationen findet in der Wedemark statt

Bereits zum 23. Mal veranstalten die Pferdesportverbände Hannover, Bremen und Weser-Ems gemeinsam mit den VGH-Versicherungen den jährlichen VGH-Cup für Nachwuchs-Springreiter. Seit dem Startschuiss im Jahr 1995 hat sich das Turnierereignis für junge Talente, die hoch hinaus wollen, zu einem der beliebtesten Wettkämpfe entwickelt. Sowohl die familiäre Atmosphäre als auch die attraktiven Preise ziehen Jahr für Jahr mehr Freunde des Reitsports an. Auch 2017 sind zehn Turniere angesetzt. Die Junioren und Jungen Reiter können bei insgesamt neun Qualifikaitonsprüfungen Punkte sammelt. Gewertet werden aber nur drei Veranstaltungen je Reiter für die Qualifikation zum Finale, und zwar jeweils Pferd und Reiter zusammen. Die 25 punktbesten Paare qualfizieren sich für das Finale, ein M-Springen der Kategorie B mit Stechen. Der Sieger des Finales gewinnt einen hochwertigen Pferdeanhänger mit Sattelkammer. Der Zweitplatzierte kann sich über einen wertvollen Springsattel nach Maß freuen, und der Dritte darf eine umfangreiche Pferdetransportausrüstung mit nach Hause nehmen. Die Plätze vier bis zehn belohnt die VGH mit Geldpreisen im Gesamtwert von 450 Euro. Die drei Erstplatzierten der Qualifikationsprüfungen erhalten jeweils eine VGH-Cup-Pferdedecke. Beim VGH-Cup zeigen Niedersachsens junge Springreitertalente regelmäßig exzellente Leistungen und bringen die besten Pferde zum Einsatz. Aus deshalb begeistert diese Prüfungsserie das fachkundige Publikum stets aufs Neue. Die vorletzte der Qualifikationsprüfungen findet beim Reitturnier in Brelingen an diesem Sonntag, 30. Juli, statt. Die letzte Qualifikation läuft am 13. August in Neuenkirchen, bevor am 17. September in Worpswede das große Finale startet.