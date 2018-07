Viel los in Esperke

SVE-Silber-Cup und Funturnier

Der SVE-DEVRIES-Gold-Cup mit dem SV BE Steimbke, SV Lindwedel-Hope, STK Eilvese und der SG Eintracht Leinetal findet am 13. Juli um 18 Uhr auf dem Sportplatz Esperke statt.Der SVE-Bronze-Cup mit fünf namhaften Mannschaften der Ü40-Herren findet am 14. Juli um 13 Uhr auf dem Sportgelände Espeke statt. Der SVE-Silber-Cup mit dem TV Mandelsloh, SV Esperke, BG Elze und dem SV Lindwedel/Hope II findet am 14. Juli um 18 Uhr auf dem Sportplatz Esperke statt. Das beliebte Funturnier der Esperker Straßenmannschaften unter dem Motto „mal anders“ findet am 15. Juli um 13 Uhr auf dem Sportgelände Esperke statt. Über Anmeldungen freut sich Burkhard Helmedag unter Telefon (0 50 73) 92 59 02 oder unter svesperke@t-online.de.