Volleyballer gesucht

Bissendorf. Der Turnclub Bissendorf sucht Teamplayer ab 16 Jahre (männlich und Weiblich, mit Spielerfahrung, auch jünger) für den Neustart einer engagierten Volleyballmannschaft. Das Training findet unter professioneller Leitung statt.

Bei entsprechender Leistung und Motivation ist die Teilnahme am Punktspielbetrieb möglich und gewünscht. Wer Spaß und Freude am Volleyballspielenhat und bereits ist, zuverlässig am Training und gegebenenfalls Punktspielen, teilzunehmen, ist zum unverbindlichen Schnuppertraining montags von 19.15 bis 21.15 Uhr in der Wedemarkhalle in Mellendorf eingeladen, egal ob Neu- oder Wiedereinstieger oder sogar "alter Hase". Infos gibt es auch unter service@turn-club-bissendorf.de.