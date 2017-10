Wedemarker Judoka erfolgreich beim Kids Cup 2017

Julia Fischer vom Mellendorfer TV, welche dieses Jahr schon Kreis- und Bezirkseinzelmeisterin wurde, gewann ihre Kämpfe souverän und belegte den ersten Platz in ihrer Gewichtsklasse. Den zweiten Platz erkämpfte Mo Bredereck, Leon Wöbbeking, Bjarne Seiffert, Liska Büttner und Linus Möbius. Bronze errangen Keno Voss, Alessandro Wittenberg und Sean Belda. Sinan Gencceylan, Liesbeth Northe, Raik Westphal und Dominik Genz erkämpften sich den vierten Platz in ihrer Gewichtsklasse. Ein besonderes Geschenk erhielt Trainerin Anita Schulz, die in den Mutterschutz verabschiedet wurde. Ein Mini-Judoanzug wurde von allen Kindern des MTV und TCB kreativ gestaltet und unterschrieben.Interessierte Kinder und Erwachsene sind herzlichst zu einem Probetraining eingeladen. Für Erwachsene ist es erfahrungsgemäß kein Problem neu oder wieder in diesen Sport einzusteigen.