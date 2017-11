Reitverein leutet die Weihnachtszeit ein

Die Reiter und Voltigierer des Reitvereins Elze-Bennemühlen sind mitten in den Vorbereitungen zum diesjährigen Weihnachtsreiten. Am Sonntag, 3. Dezember, wird das Weihnachtsreiten zu Beginn der Adventszeit um 16.30 Uhr in der Reithalle auf dem Hof Backhaus in Plumhof, Aschenbergstraße 4, stattfinden. Gezeigt wird ein buntes Programm der Mitglieder. Es gibt Voltigiervorfühungen verschiedener Art, sowie eine Springquadrille und auch einen Einblick in die Bodenarbeit mit dem Pferd. Auch der Weihnachtsmann hat sein Kommen zugesagt und hat hoffentlich ein paar Kleinigkeiten für die Kinder im Gepäck. Für das leibliche Wohl wird mit warmen Getränken, Keksen und Kuchen, sowie Würstchen wieder bestens gesorgt sein. Der Reitverein freut sich auf viele Interessierte Zuschauer am 1. Advent.