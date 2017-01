Winter-Turnier des TCB

Teilnehmer spielen Tennis mit Hut

Am Sonntag, 5. Februar, findet um 13 Uhr das Winter-Turnier des TC Bissendorf in der Tennishalle Stelingen statt. Diesmal mit Hut, der pfiffigste Deckel wird prämiert! Die Startgebühr beträgt 14 Euro (inklusive Bälle). Es werden gemischte Doppel gespielt, die Auslosung erfolgt anhand der Anmeldeliste. Teilnehmen können alle TCB-Mitglieder und Gäste ab 16 Jahren. Meldeschluss ist Dienstag, 1. Februar, 18 Uhr. Anmeldungen per E-Mail unter breitensportwart@tcbissendorf.de.