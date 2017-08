Yoga für Frauen

Ein Nachmittag als Auszeit vom Alltag

Die SG Blau-Gelb Elze bietet am Sonnabend, 23. September, von 14 bis 17 Uhr einen Yoga-Nachmittag für Frauen im Sport- und Tanzhaus am Kuckucksweg 90 an. Yoga ist ganzheitliches Üben, das Körper, Atem und Geist in Einklang bringt. Durch die Verbindung von Dynamik und Ruhe in den Yogaübungen werden die Gelenke mobilisiert, Muskeln gekräftigt, Faszien geschmeidig gedehnt. Eine wichtige Rolle im Yoga spielt der bewusste Atem als Pforte zu einem tieferen Erleben. Reflexionen, Wahrnehmungsübungen und Bewegungseinheiten, angelehnt an Feldenkrais, runden den Nachmittag ab. Die Übungen folgen keinem starren Schema, sondern werden den individuellen Möglichkeiten angepasst. Die Teilnehmerinnen können den Nachmittag genießen als Auszeit vom Alltag. Dieser Workshop ist für Teilnehmerinnen mit und ohne Yogakenntnissen geeignet.Information und Anmeldung bitte telefonisch oder per E-Mail an Karin Schurmann, Telefon (0 51 30) 37 17 50 oder karin.schurmann@gmx.de.