Zwei Titel für MTV

Sieg für Julia Fischer und Alessandro Wittenberg

Nachdem Alessandro Wittenberg und Julia Fischer sich schon bei der Regionsmeisterschaft U10 die Titel in ihren Gewichtsklassen sichern konnten, nahmen sie anschließend an der Bezirksmeisterschaft U10 in Hannover-Linden teil. Alessandro Wittenberg trat in der Gewichtsklasse bis 26 Kilogramm an und Julia in der Klasse bis 29,7 Kilogramm. Beide mussten jeweils gegen vier Gegner antreten. Den Anfang machte Alessandro Wittenberg und sein erster Kampf ging unglücklich verloren. Die übrigen drei Kämpfe konnte er dann aber sicher für sich entscheiden und so konnte er sich bei der Siegerehrung über seinen ersten Bezirksmeistertitel und die Goldmedaille freuen. Nach den Titelkämpfen der Jungen gingen die Mädchen auf die Matten. Den ersten Kampf konnte Julia Fischer vor Ende der regulären Kampfzeit für sich entscheiden. Im zweiten Kampf lieferte sie sich dann ein ganz spannendes Duell mit Ihrer Gegnerin, welches sie am Ende recht glücklich mit 4:2 für sich entschied. Trotz einer Verletzung trat sie dann zu den zwei noch folgenden Kämpfen an und gewann diese erneut souverän. So belohnte Julia Fischer sich mit der Goldmedaille und sicherte dem Mellendorfer TV außerdem den zweiten Bezirksmeistertitel an diesem Tage.