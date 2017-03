Zweiter Sieg in diesem Jahr

Elzer dominieren in Schloß-Ricklingen

(uk). Auch das zweite Spiel nach der langen Winterpause haben die Elzer Fußballer erfolgreich bestritten. Beim TSV Schloß-Ricklingen landete das Team von Trainer Bernd Eicke einen in der Höhe nicht unbedingt zu erwartenden 5:2-Sieg. Dennis Miller brachte seine Mannschaft früh in Führung (elfte Minute). Zwar konnten die Gastgeber zunächst ausgleichen (Felix Beiser, 38. Minute) doch Erik Kappel sorgte dafür, dass die Elzer mit einem knappen Vorsprung in die Kabine gingen (43. Minute). Und Kappel war es auch, der zum 1:3 traf (63. Minute). In der Folge kontrollierten die Elzer das Geschehen. In einer turbulenten Schlussphase sorgte dann André Billerbeck für das 1:4 (87. Minute). Schloß-Ricklingen verkürzte wenig später per Strafstoß auf 2:4 (Dennis Brinkmann, 89. Minute) ehe noch einmal Erik Kappel mit dem 2:5 in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt sorgte. In der Tabelle bleiben die Elzer auf Platz sieben. An diesem Sonntag erwarten sie um 15 Uhr den Tabellenneunten TSV Berenbostel, der beim 2:1 in Kaltenweide ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen ist. Und schon am kommenden Dienstag steht in Elze die Nachholpartie gegen den SV Frielingen an (19 Uhr).Blau-Gelb: Talke – Klagges, Zöllner, Behnke, Schrader – Zschaetzsch (ab 82. Minute Thies), Billerbeck, Döring, Kappel, Jagodzinski (ab 87. Minute Zimmer) – Miller.