AUDI BKK beim SoVD Wedemark zu Gast

Nächste Infoveranstaltung für 19. Oktober geplant

SoVD Wedemark. Bei der sehr gut besuchten Infoveranstaltung des SoVD Wedemark am im Gasthaus Bludau war Marco Weiss von der AUDI BKK als Referent geladen. Er stellte sehr anschaulich den Service der AUDI BKK vor und wies auf die sehr umfangreichen Gesundheitsangebote hin. Das Interesse der zahlreich anwesenden Mitglieder war groß und es wurden auch einige Fragen an Marco Weiss gestellt. So gab er auch einen ersten Überblick über die vielen Gesundheitsvorsorge-Maßnahmen sowie entsprechende Kurse. Zum Schluss gingen die Besucher mit vielen Informationen nach Hause. Die nächste Infoveranstaltung findet am Mittwoch, 19. Oktober, im Gasthaus Bludau wie gewohnt um 14.30 Uhr statt.