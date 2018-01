Ausstellungseröffnung bei imago

Roman Klonek ist stark beeinflusst von der osteuropäischen Comic- und Trickfilmkultur, die er durch die beachtliche Sammlung seines Vaters von polnischen, tschechischen und russischen Super-8-Filmen kennenlernte. Später kamen westliche Einflüsse hinzu, zum Beispiel die Muppet-Show und amerikanische und japanische Grafiker. Sieht man sich seine Holzdrucke an, ist diese frühe Prägung unübersehbar. Inspiriert wird er von Filmen, Büchern, Menschen, Tieren, Landschaften, von allem, was seine Aufmerksamkeit erregt und damit seine Gedanken verändert.Während seines Grafik-Studiums an der FH Düsseldorf entdeckte er die Holzschnitzerei und kommt seitdem nicht mehr von ihr los. Seine Arbeiten zeigen ein breites Sortiment an Figuren, oft halb Tier halb Mensch, die zuweilen an die Geburtsstunde des Comics erinnern.Der Holzschnitt ist eine alte Drucktechnik, die in Roman Kloneks Arbeiten sowohl optisch als auch thematisch im 21. Jahrhundert ankommt. Seine vielfarbigen Drucke werden mit einem einzigen Druckstock hergestellt. Dabei wird von Farbschicht zu Farbschicht immer mehr von der Druckplatte entfernt, bis mit der letzten Schicht der Druckstock verbraucht ist. Die Auflagen sind somit immer limitiert und nicht mehr nachzuproduzieren.Roman Klonek wurde 1969 in Kattowitz, Polen, geboren. Seine Familie kam in den 1970er Jahren in die Bundesrepublik, er wuchs in Hannover auf. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf, wo er von 1993 bis 1999 an der Fachhochschule Visuelle Kommunikation mit dem Schwerpunkt Druckgrafik bei Professor Harald Fuchs und Volker Altrichter studierte.Die Ausstellung wird am 28. Januar um 12 Uhr in Anwesenheit des Künstlers eröffnet. Den einführenden Vortrag hält Wilfried Köpke, Professor für Journalistik (Kultur und Fernsehen), Hochschule Hannover. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist am Eröffnungssonntag bis 15 Uhr. imago lädt auch herzlich ein zur Kinder-Kunstführung mit Anikó Dworok am 11. März von 14 bis 15 Uhr und zur Finissage mit Künstlergespräch am 11. März von 15 bis 17 Uhr.Die Öffnungszeiten vom 30. Januar bis 11. März sind: Dienstag bis Freitag 11 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Sonnabend von 11 bis 13 und 15 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 15 bis 17 Uhr.