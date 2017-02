Bogenschützen bestätigen ihre Ligazugehörigkeit

Auch die zweite Mannschaft, um die überragend schießende Annika Könnecke, konnte sich in der Verbandsliga C den fünften Platz sichern in Bad Pyrmont. Auch hier galt es an den Wettkampftagen, in der starken Konkurrenz den Überblick zu waren. Ihre erfolgreichen „Ligadebut’s“ gaben Lisa Hofmann und Joerg Ostendorp. Sven Leymann hatte sich an den ersten Wettkampftagen ebenfalls stark gezeigt.Die antrainierte Nervenstärke, auch nach Niederlagen und in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren, war der Schlüssel zum Erfolg und ausschlaggebend.Die zwei Teams in den Wettkämpfen zu halten, bedurfte einer intensiven Vorbereitung, bei der insbesondere Peter Michel durch seine Einzelstatistiken und die musikalischen Motivationen aktiv wurde. Der Hauptverein gestattete den Bogenschützen zwischen den Weihnachtagen Sondertrainings im Schützenhaus, zwischen den Stuhlreihen wurde intensiv trainiert, um im sogenannten „Flow“ zu bleiben. Weitere Infos und Ergebnisse unter www-sv-scherenbostel.de.Nun blicken die Schützen auf die kommende Sommer Saison und die anstehenden Landesmeisterschaften im Einzel.