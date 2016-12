Boßeltour von Schöner Leben

Veranstaltung wird zum festen Termin

Schöner Leben Berkhof-Plumhof-Sprockhof. Das Wetter war optimal, die Stimmung ausgezeichnet, die Bollerwagen prall gefüllt – so ging es von Plumhof aus in zwei Gruppen in Richtung Ibsingen. Die Boßelkugeln überholten sich im ständigen Wechsel und die Teilnehmer schlingerten sich geschickt oder einfach mit viel Glück an der Beeke vorbei und der „Kugel-Käscher“ kam nur einmal durch eine, unter einem Auto liegengebliebene Kugel, zum Einsatz. Am Ende gewann mit nur einer Nasenlänge voraus , die „Herzchengruppe“, welche am 11. Dezember ihren Preis (Gutschein) auf dem Weihnachtsmarkt am Stand von „Schöner Leben“ einlösen kann.Angekommen in Ibsingen, empfing dann das freundliche Team vom Hof Rust die Gruppen mit liebevoll eingedeckten Tischen und wohlig warmen Räumen. Nach kurzem Aufwärmen und der ersten Getränkebestellung wurde am Büfett dann der äußerst schmackhafte Grünkohl mit Kassler, Bregenwurst und Schwenkkartoffeln serviert. Mit gefüllten Bäuchen und aufgewärmten Füßen ging es nun wieder bestückt mit Fackeln und Taschenlampen zurück in Richtung „Heimat“.Das Orga-Team hat allen wirklich sehr schöne und lustige Stunden beschert und alle Teilnehmer haben es ihnen mit viel guter Laune gedankt.Dieses war der zweite „Streich“ und der dritte folgt sogleich. Denn der Vorstand ist sich einig, dass diese Veranstaltung als fester Punkt im Jahresplan aufgenommen wird.