Christina Windwehr verabschiedet

Förderverein der IGS Wedemark wählt neuen Schriftführer

GLIGS. In Mellendorf fand kürzlich die Mitgliederversammlung des Fördervereins GLIGS, Gemeinsam Lernen an der IGS Wedemark, statt, der die Arbeit an der IGS mit Sachmitteln und Zuschüssen in Höhe von einigen tausend Euro jährlich unterstützt. Die Finanzierung erfolgt über Spenden und die Mitgliedsbeiträge der über 650 Mitglieder. Neben der Entlastung des Vorstands und des Kassenwartes stand die Wahl eines neuen Schriftführers auf der Tagesordnung. Das vierjährige, ehrenamtliche Engagement der amtierenden Schriftführerin Christina Windwehr wurde von der Schulleiterin Heike Schlimme-Graab und dem 1. Vorsitzenden Dirk Baerbock mit Blumengeschenken und Dankesworten gewürdigt. Im Anschluss wurde Matthias Wehrend einstimmig zum neuen Schriftführer des Fördervereins gewählt, der den Verein GLIGS ab sofort als neues Vorstandsmitglied unterstützen wird.