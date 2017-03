Discofox-Workshop beim MTV mit großer Resonanz

MTV Mellendorf. Im Februar hatte die Tanzsparte des Mellendorfer TV endlich wieder einen ihrer beliebten Discofox-Workshops im Angebot. Die Nachfrage zum Workshop war enorm und so tummelten sich an drei Dienstagabenden zwölf begeisterte Paare auf der Tanzfläche. Die Trainer Anne Roland und Oliver Beck hatten reichlich zu tun, alle Füße und Arme im Blick zu behalten und den einzelnen Tänzern so viel Hilfestellung wie möglich zu geben. Am Ende des Workshops hatte alle das Tanzfieber gepackt. Mit über 30 neuen und zu allen Gelegenheiten tanzbaren Figuren können die Teilnehmer nun auf jeder Party beeindrucken, was einige auch gleich beim „Hüttenzauber-Abend“ Anfang März im „Herzblut" eindrucksvoll bewiesen haben. Bei der von der Tanzsparte gemeinsam mit dem Herzblut-Team organisierten Hütten-Party im Vereinsheim des MTV überraschte vor allem das liebevoll umgestaltete Foyer. Die teils mit Dirndl und Lederhosen gekleideten Gäste fühlten sich neben den Strohballen und der „Holzdielen-Wandverkleidung“ fast wie auf der Alm. Im Gastraum blieb beim Genießen des alpenländlichen Büfetts ausreichend Gelegenheit zum Klönen und beim Tanzen kamen nicht nur die Discofox-Tänzer auf Ihre Kosten, auch Walzerklänge ertönten und als die Ärzte sich mal wieder nach Westerland träumten, hielt es auch so manchen Tanzmuffel nicht mehr auf seinem Stuhl und die Hütte wurde gerockt. Wer Lust hat regelmäßig zu tanzen ist jederzeit herzlich zum Schnuppern beim wöchentlichen Training der TSA im Tanzsaal des MTV eingeladen. Weitere Infos unter www.tanzsport-mellendorf.de.