Der lustige Rudko sucht ein neues Zuhause

Rudko liebt Streicheleinheiten. Immer wieder legt er sein Köpfchen auf den Schoß und möchte gekrault werden. In Heeslingen hat er schon einiges gelernt. Er geht gut an der Leine, liebt lange Spaziergänge – auch am Fahrrad. Rudko ist verträglich – nur Katzen sind nicht seine Freunde. Der kleine Rüde eignet sich hervorragend für eine junge Familie mit Kindern. Er kommt auch mit anderen Hunden gut aus. Er wurde im Oktober 2013 geboren und ist 43 Zentimeter groß. Er ist geimpft, gechipt und kastriert. Wer Interesse an ihm hat kann sich melden unter Telefon (0 50 85) 95 51 71 oder (05 11) 61 62 26 95.