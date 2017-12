Dorfpokalschießen der SG Bissendorf

Noch während die siegreichen Mannschaften ihre Pokale betrachteten, wurden die Gewinner des parallel durchgeführten Preisschießens – an dem 53 Gäste teilnahmen – verlesen. Hier gelangten Didier Benard mit Teiler 62 und 31 zwei Traumtreffer, die ihm den ersten Platz vor Willi Heiermann mit Gesamtteiler 282 und Jörn Masur mit Teiler 286 brachten.Denjenigen, die Spaß hatten, aber gleichzeitig über mangelnde Praxis klagten, bietet die SGB den Besuch des Schützenhauses an jedem ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr an. Zu diesem Termin treffen sich die Traditionsschützen (auch Nichtmitglieder), um in entspannter Runde ihren Monatsbesten zu ermitteln.