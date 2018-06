DRK Elze-Bennemühlen reist zum Böhmischen Bäderdreieck

Zunächst ging es auf zur Stadtbesichtigung Marienbad mit den vielen Sehenswürdigkeiten wie das Casino, Mariä-Himmelfahrtskirche. Besonders schön die „Singende Fontäne“ und die Brunnenhalle mit Kostprobe der unterschiedlichen Heilwasser. Es folgte eine Fahrt nach Chodovar Plana zum guten Mittagessen im Felsenkeller der Brauerei. Am ditten Tag ging es zum Schloss Becov und weiter zur spätgotischen Burg und dem Barockschloss. Es wurde der Reliquienschrein des Heiligen Maurus bestaunt und die schönen mittelalterlichen Goldschmiedearbeiten bewundert. Durch den Kaiserwald ging die Fahrt nach Karlsbad mit weiteren Besichtigungen. Am Mittwoch gind es zu Besuch nach Loket (das frühere Elbogen) ein schönes Städtchen auf einem Granitfelsen. Nach der Burgbesichtigung ging es weiter nach Cheb (früher Eger) mit einem Spaziergang durch den denkmalgeschützten Stadtkern. Es schloss sich noch eine Fahrt nach Franzensbad an. Am fünften Tag folgten die Reisenden den Spuren des Hauses Metternicht, es wurde das Schloss Königswart besucht und dann ging es zum Kloster Tepl mit der Basilika und dem Konventbau und der beindruckenden Bibliothek. Mit vielen schönen Erlebnissen und Erinnerungen wurde die Rückreise angetreten mit dem üblichen Picknick und Kaffeepausen mit den gespendeten Kuchen. Ein Dank der Teilnehmer geht an Barbara Gebhardt für die Ausarbeitung der Reise und Gerda Brüggemann für das Picknick.