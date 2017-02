Ein talentierter Slalomfahrer

Tony Tute ist Niedersachsenmeister

Automobil Club Wedemark. Tony Tute, Vereinsmitglied seit frühsten Kindertagen im Automobil Club Wedemark im ADAC, ist ein ausordentlich talentierter Slalom- Fahrer. Dies hat er bei den „Welfen Racing Days“ in Oschersleben gleich bei vier Rennsportveranstaltungen bewiesen. Hier wurden die Niedersachsenmeister des ADAC für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ermittelt. Obwohl sein Fahrzeug, ein schneeweißer Cup Lupo 1600 ccm, auf dem Weg zur technischen Abnahme keinen Zündfunken mehr von sich gab und dem entsprechend auch nicht ansprang, gelang es Tony Tute den Fehler zu finden und 30 Minuten vorm Start einen neuen Kurbelwellensensor, den er noch schnell in Magdeburg besorgte, einzubauen. Er sprang sofort an und Tony in seinen Rennwagen. Bei diesem ersten Lauf auf der Grand-Prix-Strecke in Oschersleben fuhr er Trainingsbestzeit und beim ersten Wertungslauf hatte er dann einen Rückstand von einer Sekunde auf den Führenden. Im zweiten Wertungslauf fuhr er absolute Bestzeit in seiner Klasse. Am Ende hieß es Platz zwei, mit einem Hundertstel einer Sekunde Rückstand auf Platz eins. Bei der zweiten Veranstaltung am gleichen Tag erreichte er Platz eins mit 2,5 Sekunden Vorsprung auf seinen schnellsten Verfolger. Weiter ging es dann auf die schelle Kartbahn in Oschersleben. Auch hier fuhr Tony Tute zwei Veranstaltungen. Beim ersten Slalom-Rennen erfuhr er den Klassensieg mit fünf Sekunden Vorsprung, das heißt Gruppensieg der Klasse H und ein sensationeller Gesamtsieg aller Klassen. Bei der zweiten Veranstaltung erfuhr er auch den Klassensieg mit nunmehr sechs Sekunden Vorsprung, Gruppensieg und Gesamtsieg aller Klassen. In der Gesamtwertung der Rennsaison 2016: Der Niedersachsenmeister heißt Tony Tute. Obwohl er sein Fahrzeug erst im September für die laufende Saison fertigstellen konnte und nur ein paar Tests im Rahmen der großen anspruchsvollen Veranstaltungen gefahren ist, gelang Tony Tute die Sensation, den Titel zum dritten Mal zu holen. Die Rennsaison 2017 startet am 1. April-Wochenende in Oschersleben. Man kann wieder gespannt sein, was dieser begeisterte Motorsportler an Fahrkunst zu zeigen hat. Mehr Infos gibt es auch unter www.ac-wedemark.de.