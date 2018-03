Erfolge für Bissendorfer

Kreismeisterschaften der Schützen

Schützengesellschaft Bissendorf. Viele Erfolge konnten die Bissendorfer Schützen bei den Kreismeisterschaften erzielen. Die ersten erfolge erzielten die jüngsten bei der Kreismeisterschaft im Lichtpunktschießen am 24. Februar im Wettbewerb: W2008 Platz zwei Lina Gausmann mit 152,6 Ring; W2009 Platz zwei Lilly Gausmann mit 171,4 Ring. Am 3. März fanden die Kreismeisterschaften Luftgewehr statt. Im Wettbewerb: Schüler w Platz drei Emely Peters mit 149 Ring, Damen I Platz fünf Saskia Pluschke mit 369 Ring; Damen II Platz eins Melanie Hauschild mit 364 Ring und Herren III Platz sechs Hans-Jürgen Klipphahn mit 334 Ring. Am 4. März fanden die Kreismeisterschaften Luftgewehr stehend Auflage und sitzend Auflage statt. Folgende Ergebnisse wurden im Wettbewerb stehend Auflage erzielt:Senioren I Platz eins Dirk Pluschke mit 305.9 Ring, Seniorinnen I Platz 14 Monika Hauschild mit 297,9 Ring. Die Mannschaft Senioren erzielte Platz acht mit 603,8 Ring; bei den Senioren III ging Platz eins an Dieter Hauschild mit 309,0 Ring und Platz zwei an Richard Behlau mit 308,1 Ring; bei den Seniorinnen III ging Platz drei an Christa van Geldern mit 305,5 Ring;Senioren V Platz eins Eike Forsten mit 309,6 Ring, Platz zwei Wilhelm Heiermann mit 303,8 Ring, Platz drei Hans-August Heidorn mit 283,2 Ring. In der Mannschaftwertung belegte die Mannschaft mit den Schützen Christa van Geldern, Dieter Hauschild und Richard Behlau Platz eins mit 922,6 Ring; Platz drei errangen die Schützen Eike Forsten, Wilhelm Heiermann und Hans-August Heidorn mit 915,6 Ring. Im Wettbewerb sitzend Auflage ging Platz eins an Wilhelm Heiermann mit 306,8 Ring.Am 10. März fanden die Kreismeisterschaften Luftpistole und Luftpistole Auflage statt. Ergebnisse: Herren I Platz vier Bastian Hauschild mit 343 Ring, Platz sieben Hendrik Häußer mit 326 Ring, Platz acht Patric Schwarz mit 324 Ring. Die Mannschaft belegte mit den Schützen Julia Schwarz, Inga Christin Hetzel und Bastian Hauschild Platz zwei mit 1.059 Ring, Damen I Platz eins Julia Schwarz mit 363 Ring, Lena Marie Kiegeland (außer Konkurrenz) 334 Ring, Herren II Platz zwei Daniel Stanitzok mit 346 Ring, Herren III Platz sieben Frank Wöhler mit 313 Ring, Herren IV Platz eins Dieter Hauschild mit 329 Ring, Platz zwei Didier Benard mit 311 Ring. Die Mannschaft belegte mit den Schützen Dieter Hauschild, Didier Benard und Frank Wöhler Platz eins mit 953 Ring; SH1/AB1 m ohne HM Platz eins Benjamin Drescher mit 334 Ring, SH1/AB1 w ohne HM Platz eins Monika Hauschild mit 353 Ring.Im Wettbewerb Luftpistole Auflage gab es folgende Ergebnisse: Senioren 0 Platz eins Michael Hauschild mit 269,7 Ring, Senioren I Platz zwei Frank Wöhler mit 277,0 Ring, Seniorinnen I Platz eins Monika Hauschild mit 298,4 Ring, Platz zwei Doris Schwarzkopf mit 294,6 Ring, Platz drei Gabriele Eickmann mit 285,2 Ring. In der Mannschaftwertung belegten die Schützinnen Platz eins mit 878,2 Ring, Senioren II Platz eins Didier Benard mit 294,7 Ring, Senioren II Platz eins Dieter Hauschild mit 298,8 Ring.