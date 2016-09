Erfolgreiche Schützen

Mannschaftspokal beim 43. Heideturnier gesichert

Schützenverein Scherenbostel. Das Team des Schützenvereins Scherenbostel konnte sich kürzlich den Pokal der Mannschaftswertung beim 43. Heideturnier in Celle sichern (große FITA, 4 x 36 Pfeile). Daneben wurden auch in den Einzeldisziplinen gute Ergebnisse erzielt. Zudem wurden zwei neue „Fita-Sterne“ errungen. In der Masterklasse wurde Peter Michel Dritter (1.156 Ring), knapp vor Uwe Könecke (Vierter mit 1.156 Ringe -> "1100" Stern) In der Altersklasse wurde Martin Hofmann Dritter (1.172 Ring) und Thorsten Kern Fünfter (1.059 Ringe -> "1000" Stern).