Erste Veranstaltung in diesem Jahr

Dorfverschönerungsverein besichtigt Wasserwerk

Dorfverschönerungsverein Abbensen. Als erste Veranstaltung im Jahr 2017 stand ein Besuch des Wasserwerks in Elze-Berkhof auf dem Programm des Dorfverschönerungsvereins Abbensen. Rund 20 Personen waren dieser Einladung gefolgt und erlebten einen hochinteressanten Vortrag durch Heinz-Georg Seidl (enercity) und anschließend eine spannende Führung durch die „Wasserwelt“ in Elze-Berkhof. Die Teilnehmer konnten hautnah erleben, wie aus dem gar nicht appetitlichen aussehenden Rohwasser das klare, wohlschmeckende Nass wird, dass wie selbstverständlich jederzeit aus den Leitungen in unseren Wohnungen sprudelt. Heinz-Georg Seidl erläuterte den Besuchern an verschiedenen Stationen sehr anschaulich den Weg des Wassers durch die beeindruckende Anlage in Elze und die dabei notwendigen Aufbereitungsschritte. Mit dem Wasser wird vorwiegend die Landeshauptstadt Hannover aber auch die Wedemark versorgt, und so werden die Teilnehmer nach diesem Besuch sicher „ihr“ Wasser mit ganz anderer Wertschätzung betrachten.