Erstes Schießen bei den Schützen

Jörg Stenzel ist Winterkönig in Hellendorf

Schützenverein Hellendorf. Zum ersten Mal beim Schützenverein Hellendorf wurde Jörg Stenzel kürzlich Winterkönig, gefolgt vom Zweiten Wilhelm Balke, Dritter Fynn Pflüger, Vierter Hartmut Pflüger und Fünfter Peter Brian Bennett. Bei der Jugend siegte Luca Prüser vor der Enya Bennett, Niklas Prüser und Hendrik Pflüger. Da das Lasergewehr aus technischen Gründen ausfiel, wurde diesmal der Kinder-König per Glücksrad ausgepokert, was auch sehr spannend war. Bei den Kindern siegte Rike Buhrmester vor Lukas Bode. Gleichzeitig fand ein Winterpreisschießen statt.Hier siegte Erich Görries vor dem Klaus Jautzus, Dietmar Schröter, Angelika Görries und Kirstin Stenzel. Bei der Jugend siegte Hendrik Pflüger vor dem Luca Prüser, Florian Heise, Enya Bennett und Niklas Prüser. Bei den Kindern siegte per Glücksrad Magnus Kreysel vor Julis Krämerkämper, Lukas Bode, Rike Buhrmester und Anna Wirth. Auch alle anderen Schützen freuten sich über einen Preis. Ein gemütlicher Klönabend beendete den Tag.