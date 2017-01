Fahrt zum Musical auf Rollschuhen

42 REG-Mitglieder in ausverkaufter Rattenfängerhalle

Auch in diesem Jahr führten die Vereine RST Hummetal und TBV Jahn Alverdissen traditionell ein Musical auf Rollschuhen auf. Obwohl im letzten Jahr schon viele Mitglieder der Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark die „Eiskönigin“ gesehen hatten, fuhren erneut 42 Personen nach Hameln in die ausverkaufte Rattenfängerhalle.Die Läufer der veranstaltenden Vereine boten eine Show der Extraklasse und zeigten ihr läuferisches und spielerisches Können. Selbst die Jüngsten sowie auch einige Eltern traten mit auf. Beeindruckend waren ebenfalls die tollen Kostüme sowie die aufwändig gestaltete Kulisse. Alle waren begeistert von Anna, Elsa und Olaf, und die REG-Läufer freuten sich, in der Pause Fotos mit den Darstellern machen zu können.