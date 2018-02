Fasching beim MTV

40 Kinder und JUgendliche turnten in KGS-Halle

Schwarmstedt. Am vergangenen Samstag fand zum ersten Mal eine Faschingsfeier der Turnerinnen beim MTV Schwarmstedt statt. Rund 40 Kinder und Jugendliche haben sich aus diesem Grund am Samstagvormittag in der KGS-Turnhalle getroffen. Der Vormittag wurde mit dem Aufbau der großen Turnabenteuerlandschaft und der Vorbereitung der Dekoration eingeleitet. Katrin Sonntag (Trainerin der Turngruppe) leitete als „Super Mario“ durch den Vormittag mit vielen Spielen, Tänzen und jeder Menge Spaß. Natürlich durfte der Turntigertanz nicht fehlen sowie die sportliche Variante von der „Reise nach Jerusalem“. Auch wurden Tricks mit Reifen ausprobiert oder Flicks-Flacks und Salti im Kostüm präsentiert.Zwischendurch war aber auch immer wieder Zeit für ganz ganz viel Turnen und Spielen. Am Ende waren alle ausgepowert und satt von dem tollen Büfett, welches die Eltern mitgebracht haben.