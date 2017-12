Sportjahr mit Weihnachtsessen beendet

Blau-Gelb Elze. Wie jedes Jahr hat die Wirbelsäulengymnastikgruppe der Sportgemeinschaft Blau-Gelb Elze das Sportjahr mit einem Weihnachtsessen beendet. Durch die Auflösung der Damengymnastikgruppe vom Mittwoch haben sich eine stattliche Anzahl an Teilnehmern versammeln können. Nach den Ferien beginnt das Training wieder donnerstags von 19 bis 20 Uhr in der Sporthalle in Elze.