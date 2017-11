Förderverein der Kita St. Martini Brelingen hat sich neu aufgestellt

Kürzlich konnte der Förderverein beim diesjährigen Laternenfest des Kindergartens einen ersten Erfolg feiern. Trotz des schlechten Wetters kamen viele Familien, um das zur Tradition gewordene Laternenfest zu feiern. Während mit Hilfe der großzügigen Unterstützung des Brelinger EDEKA-Marktes Wilhelm Poppe für ausreichend Getränke gesorgt war, konnten ganze 150 Euro an Spenden für einen neuen Spielteppich gesammelt werden. Der Förderverein hat sich für die nähere Zukunft viel vorgenommen. Der Kindergarten muss dringend umgestaltet werden, um den Kindern Rückzugsmöglichkeiten bieten zu können.Die nächste Möglichkeit zum Spenden ergibt sich für alle Besucher des Brelinger Weihnachtsmarkts am 3. Dezember, bei dem der Förderverein alle Kinder zum weihnachtlichen Basteln in der Kirche einlädt.