Frühjahrsausstellung des Hobbykreises

50 Kunsthandwerker präsentieren ihre Exponate

Hobbykreis Wedemark. Die ausgewogene Mischung ambitionierter, kreativer Aussteller haben die Wedemark zu einem begehrten Ziel für Hobbykünstler und Besucher werden lassen. Am 3./4.März ist es wieder soweit: 50 Kunsthandwerker präsentieren ihre Exponate im Campus W, Schulzentrum Mellendorf. Seit über 30 Jahren findet diese Veranstaltung nun schon statt, und immer wieder beleben die Aussteller mit neuen Ideen das kreative Angebot.Wer nach dem Frühjahrsputz seine Wohnung wieder so richtig in Frühlingslaune versetzen möchte oder auf der Suche nach besonderen Geschenken für Familie und Freunde ist, hier wird man sicher fündig. Fantasievolles aus Stoff, Wolle, Papier ist ebenso zu bewundern wie abwechslungsreicher Schmuck, Malereien und Floristik. Auch für den perfekten Start ins Gartenjahr gibt es handgefertigte Produkte wie Nistkästen und Co., Deko aus Metall, Beton und Holz. Natürlich werden wieder Eiermaler mit verschiedenen Techniken einen bunten Vorgeschmack auf die Osterzeit geben. Einige Aussteller lassen sich gern bei der Arbeit über die Schulter schauen und geben Tipps zu ihrem Hobby. Hobbykunst ist immer auch eine Einladung zur Kommunikation; ein Austausch darüber, wie Kunstschaffende und Betrachter die geschaffenen Werke sehen – ein Schlüsselmoment für interessante Gespräche. Sie sind vielleicht Anregung, es selber einmal mit einem gestalterischen Hobby zu versuchen.Als Gastaussteller werden drei Klöpplerinnen aus der Wedemark die alte Handwerkskunst vorstellen und Interessierten die Möglichkeit geben, durch erste Versuche mit Klöppel und Garn, ein Gefühl für die filigrane Technik zu bekommen. Die Besucher schätzen die familiäre gemütliche Atmosphäre der Ausstellung – hier macht stöbern und kaufen Spaß.Das freundliche Team der Cafeteria verwöhnt die Besucher wieder mit schmackhaften Torten, kreiert von den Kunsthandwerkerinnen, die auch die fleißigen Bäckerinnen sind.Die Ausstellung im Campus W –Schulzentrum Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2 (zu erreichen mit der S-Bahn S4), ist geöffnet am Sonnabend, 3. März, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 4. März, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.