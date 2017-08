Gelungene Premiere bei CVJM

40 Kinder und Mütter aus Russland zu Gast

Abbensen. Es war eine gelungene Premiere. Im August erholten sich 40 Schulkinder sowie Mütter mit Kleinkindern aus der Region Gomel/Weißrussland im CVJM-Freizeitheim in Abbensen.Begeistert erkundeten alle Gäste das weiträumige naturschöne Gelände. In den gemütlichen Blockhütten fühlten sich Kinder und Mütter sehr wohl. Da das Wetter, eine Seltenheit in diesem Sommer, durchweg sonnig war, konnten die vielen Sport- und Spielmöglichkeiten einschließlich des Freibades intensiv genutzt werden. Morgengymnastik und gemeinsames Singen standen ebenso auf dem Programm wie Basteln, Staffelspiele und Disco. Den überaus guten Appetit aller weißrussischen Gäste konnte das Küchenteam mit leckeren Mahlzeiten stillen. Mit einem lauten dreifachen „balschoje spassiba“,einem riesengroßen Dankeschön verabschiedeten sich Kinder und Mütter bei Familie Schnupp und dem Freizeitheim-Team. Die vier Tage vergingen leider viel zu schnell. Nach einem letzten Wochenende bei ihren Gastfamilien sind alle weißrussischen Gäste dieser Ferienaktion In ihre Heimat zurückgekehrt, im Gepäck unvergessliche Erinnerungen an einen tollen Aufenthalt im CVJM-Heim in Abbensen.