Gino sucht ein Zuhause

Ein bildschöner aufgeweckter Rüde

Schwarmstedt. Gino kam zusammen mit weiteren sechs Welpen im Dezember aus Rumänien nach Deutschland. Sie alle sollen durch den ITV Grenzenlos jetzt ein schönes Zuhause bekommen. Gino ist sieben Monate alt und etwas größer als 50 Zentimeter – er wird noch wachsen und ein bildschöner aufgeweckter Rüde werden.Die Welpen sind in einer Pflegestelle des ITV Grenzenlos in Lindwedel und erholen sich von der langen Fahrt und der Umstellung. Sie werden immer munterer und unternehmungslustiger. Auch Gino beginnt zu spielen und die neue Umgebung zu entdecken. Gino sucht eine Familie, die sich gut um ihn und seine Entwicklung kümmert. Er sollte gut erzogen und ein treuer Familienhund werden. Noch sind die Welpen offen für ein neues Leben, sie haben keine Traumata und sind gesund. In Rumänien wurde auch Gino ebenso wie die anderen Welpen geimpft, gechipt und kastriert, vor der Abreise hat er einen Blutschnelltest bekommen mit negativem Ergebnis. Gino ist freundlich, lieb und anhänglich. Er liebt andere Hunde, Menschen und sicher auch Katzen; denn er kennt noch keine.Wer Interesse an Gino hat kann sich bei der Pflegestelle melden unter Telefon (0 50 73) 92 30 75.