Großer Rausputz in Berkhof

30 große und kleine Helfer befreiten Dörfer von Unrat

Schöner Leben Berkhof. Auch dieses Jahr startete der Verein Schöner Leben Berkhof, Plumhof, Sprockhof wieder mit der Aktion von aha – „Der große Rausputz“ – der „Reinigung von Feld und Flur“, um die drei Dörfer Berkhof-Plumhof-Sprockhof von verschiedenem Unrat zu befreien. Circa 30 kleine und große fleißige Helfer waren dabei und strömten aufgeteilt in mehrere kleine Gruppen, mit Warnwesten und rosa Müllsäcken ausgestattet in verschiedene Richtungen. Die jeweiligen Gruppen wurden unterwegs, wie jedes Jahr, mit leckeren Naschereien und Erfrischungsgetränken versorgt. Anschließend gab es für alle Helfer im Feuerwehrgerätehaus eine leckere deftige Suppe zur Stärkung. Dieses Jahr gab es mal keine besonderen „Überraschungen“ nur am Ende leider mal wieder viel zu viel gefüllte Müllsäcke. Der Verein bedankt sich ganz recht herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Berkhof, die die Teilnehmer ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und wieder mit zahlreichen Helfern tatkräftig zur Seite stand. Dank gilt auch dem Ortsrat, der nicht nur mit zwei Mitgliedern persönlich unterstützte, sondern sich auch an den Kosten der anschließenden Stärkung beteiligte und natürlich der Orga-Gruppe, die die diesjährige Veranstaltung organisierte.