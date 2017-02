Hauptversammlung der Soldatenkameradschaft

Werner Hanebuth kann auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken

Soldatenkameradschaft Mellendorf. Der Vorsitzende Andreas Günzel begrüßte kürzlich alle anwesenden Kameraden, den stellvertretenden Bürgermeister Larbi Amerouz und die Landtagsabgeordnete Editha Lorberg zur Hauptversammlung 2017.Andreas Günzel gab kurz einen positiven Bericht über das 125-jährige Jubiläum derSoldatenkameradschaft Mellendorf ab. Leider ist die Mitgliederzahl auf 83 Personen gesunken. Mit Schuld daran sei die abgeschaffte Wehrpflicht, so dass kaum mit Nachwuchs zu rechnen sei. Nach gemeinsamen Essen fanden Neuwahlen statt. Der 2. Vorsitzende Rainer Kollmann, 2. Rechnungsführer Cord Huke und1. Schriftführer Harald Bosenius wurden wieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Kassenprüfer wurde „Pio“ Wolfgang Preuß gewählt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden der 1. Vorsitzende Andreas Günzel, Hartmut Pflüger und Gerd Zablowski, für 40 Jahre Jochen Haselbacher und Wilfried Losch geehrt. Werner Hanebuth kann auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Alle Geehrten wurden mit einer Ehrennadel ausgezeichnet.Die Tagesfahrt der Soldatenkameradschaft findet am 25. Juni statt. Die Reise geht zu den Karl-May-Festspielen nach Bad Segeberg. Nächste Termine sind das Eier- und Vogelschießen am 13. April und 01. Juli sowie Pfingsten die Teilnahme am 125-jährigen Jubiläum des Schützenverein Mellendorf. Außerdem wurde die Kameradschaft von der MdL Editha Lorberg zu einem Besuch des neu eröffneten Landtages im Herbst eingeladen.