Herbert Voß wurde 90

Eine Torte als Präsent von der SPD

SPD AG 60 plus. Ausgerechnet am Freitag, dem 13. Januar, feierte Herbert Voß zusammen mit seiner Ehefrau Erika seinen 90 Geburtstag im Kreis seiner Verwandten und Freunde. Der gelernte Tischler stammt aus dem Eichsfeld. Auch zu DDR-Zeiten suchte er die alte Heimat immer wieder auf, und so ist der Kontakt nie abgerissen. Von jedem Besuch brachte er Stracken und andere lokale Spezialitäten mit. - Vor 25 Jahren gründete er zusammen mit zwei weiteren Genossen die SPD-AG 60 plus und übernahm für lange Zeit den Vorsitz. Aus Altersgründen gab er dieses Ehrenamt zwar auf, besucht aber weiterhin alle Zusammenkünfte. Jeden Mittwoch trifft er sich außerdem mit anderen Senioren zum Skat, und einmal im Monat wird gekegelt. Als einzige Medizin nimmt er täglich zwei Jägermeister zu sich. Die vielen Aufgaben haben ihn geistig fit gehalten, nur die Beine bereiten manchmal Probleme.