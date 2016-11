Herbstwanderung des Tennisclubs

Schöner Tag trotz nasskaltem Wetter

Tennisclub Bissendorf. Kürzlich starteten 25 Mitglieder des TC Bissendorf zu der diesjährigen Herbstwanderung durch die Gemarkung der schönen Wedemark. Bei durchwachsenem Herbstwetter hatten alle viel Spaß an der Wanderung. Am vereinbarten Rastplatz wartete traditionsgemäß die Glühwein- und Punschspende von Hilke und Jan-Dieter Tapken. Die Aussicht auf Grünkohl mit allem, was dazu gehört, ließ die tapferen Wanderer noch etwas schneller voranschreiten. Familie Heleta hatte bereits alles vorbereitet. Das Clubhaus beheizt, die Tische herbstlich eingedeckt und der Grünkohl gekocht. Der brennende Kamin sorgte für eine gemütliche Atmosphäre. Das leckere Essen entschädigte alle für die nasskalte Wanderung. Ein schöner Tag und ein gelungenes Zusammensein in der tennisarmen Zeit.