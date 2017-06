Infoveranstaltung im Mooriz

Gelungener Abend der WWR zum Thema Einbruchschutz

WWR. Die Wählergemeinschaft-Wedemark-Resse (WWR) hatte zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Einbruch- und Brandschutz in das Resser Mooriz eingeladen. Bei der gut besuchten Veranstaltung sprach Michael Fritsch, KHK der Polizei Hannover und zuständig für technische Prävention, über das Vorgehen von Einbrechern und den Schutz vor selbigen. In seinem launigen Vortrag ging er nebenbei auch auf das Thema Brandschutz und dessen Wichtigkeit ein. Es gab viel zu sehen und praktisch auszuprobieren. Es wurde zum Beispiel verdeutlicht, wie schnell sich schlecht gesicherte Fenster öffnen lassen. Anhand der Reaktionen aus dem Publikum könnte man erahnen, das das niemand in dieser Geschwindigkeit vermutet hatte. Gute Tipps vom Michael Fritsch zu diesen Themen wurden aufgenommen und sollen als möglich umgesetzt werden. Ein Dank geht an dieser Stelle an Cord Holger Hecht, der als WWR-Mitglied den Kontakt hergestellt hatte und den Abend moderierte.