Jahresfahrt des Singkreises

Durch das schönste Tal des Harzes

Mellendorfer Singkreis. Jedes Jahr unternimmt der Mellendorfer Singkreis seine Jahresfahrt.So auch in diesem Jahr. Mit 46 Personen ging es früh morgens on tour in den Harz.Zum Frühstück wurde die erste Pause in Wernigerode gemacht mit leckeren Brötchenund frischem Kaffee. Das Wetter war genau auf die Teilnehnmer zugeschnitten, sonnig aber nicht zu heiß. Durch das wohl schönste Tal des Harzes, dem Bodetal, ging es kreuz und querzur Rappbodetalsperre. Die Gruppe erlebte die längste Hängebrücke der Welt. Die berühmte 400 Meter lange Hängebrücke führt über Tal und Wälder. Alle Mitreisenden warenmutig und gingen im Schaukelschritt über diese Brücke. Von dort aus ging es weiternach Hasselfelde zu Besuch der Harzköhlerei Stemberghaus. Die Teilnehmer wurden bereits erwartet und mit einem ausgiebigem und interessantem Vortrag belohnt. Dort wurdenSteaks und Bratwürste auf Holzkohle gegrillt. Es schmeckte köstlich und dieWeiterfahrt ging dann nach Thale. Die Thaler Seilbahn brachte uns hoch oben auf denHexentanzplatz zum Kaffee trinken. Am frühen Abend ging es zurück und es waren sichausnahmslos alle Mitreisenden darüber einig, dass der Vergnügungsausschuss wirklich alles wunderbar organisiert hatte, und das Tröpfchen obendrauf war der Busfahrer, deralle wie ein Reiseleiter durch den Tag führte. Die Laune im Bus wurde immer fröhlicherund endete mit dem Lied „Ein schöner Tag zu Ende geht, wie es nicht viele gibt. Er bleibt uns in Erinnerung an diese schöne Fahrt.“