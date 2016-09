Karibische Nacht kam an

Salsa mit Herzblut bis in die Morgenstunden

MTV Mellendorf. Bei sommerlichen Temperaturen genossen fast 100 Tanz- und Cocktailbegeisterte die erste karibische Nacht auf der Terrasse der Herzblut Sport- und Musikbar im MTV-Sportpark. Die Idee dazu war aus der Tanzsparte des MTV heraus entstanden und wurde vom Team des "Herzbluts" hervorragend und stimmungsvoll umgesetzt. Die Dekoration versetzte alle Gäste in ein südländisches Dorf am Meer mit Palmen, Surfsegeln, Fackeln, Cocktailbar und Tapasbüfett. Die lateinamerikanische Musik ging in die Füße und Hüften, so dass die Tanzfläche bis in die Morgenstunden gut gefüllt war. Selbst so mancher Tanzmuffel konnte nach zwei vom Herzblut-Team gemixten Cocktails plötzlich Salsa tanzen. Einstimmige Bewertung: „Mehr Urlaubsfeeling als am Mittelmeer“ und „unbedingt wiederholen!“ Der MTV mit der gesamten Tanzsparte freut sich schon auf die nächste Party.