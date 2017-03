Kathleen Sommer neue Spartenleiterin

MTV-Tanzsparte wählt eine neuem Vorstand

Mellendorf. Bei der diesjährigen Hauptversammlung der Tanzsparte des Mellendorfer TV konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt werden. Neben dem wöchentlichen Tanztraining, verschiedenen Workshops und gemeinsamen Aktionen wurde erstmalig in Zusammenarbeit mit dem Herzblut Mellendorf eine Abendveranstaltung auch für Nichtmitglieder organisiert. Die Resonanz war so gut, dass am heutigen 4. März mit dem "Hüttenzauber-Abend" bereits das nächste Event geplant ist. In der Hauptversammlung folgten nach diversen Ehrungen und der Danksagung an die Trainer die Wahlen zur Spartenleitung. Da das Amt für Presse/Schrift leider nicht besetzt werden konnte, liegen die Geschicke der Sparte bis zur nächsten Hauptversammlung nur noch bei vier Ehrenamtlichen.Spartenleiterin: Kathleen Sommer, stellv. Spartenleiterin: Silvia Lingner, Sportwart: Heinz-Hermann Bohlen, Kassenwartin: Christine Hanke. Eines ist sicher, es wird auch in 2017 eifrig getanzt und neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. www.tanzsport-mellendorf.de.