Kies für die Jürse

Angelverein beginnt mit Strukturverbesserungen

ASV Neustadt. Der Angelverein Neustadt a. Rbge. hat im vergangenen Frühjahr begonnen in dem ersten Abschnitt der Jürse Strukturverbesserungen mit Totholz und Kies durchzuführen. Die Jürse ist von den Fachbehörden als Kiesgewässer eingestuft, allerdings wurde bei Untersuchungen von ausgebildeten Gewässerwarten des ASV Neustadt festgestellt, dass die Sohle der Jürse in weiten Bereichen der Wedemark und Neustadts versandet ist. Dieser Sand wird überwiegend durch Dränagen, Kanalisationen der Gemeinden und Uferabschwemmungen in Gewässer eingetragen. Der ASV Neustadt, die Region Hannover und der Unterhaltungsverband Untere Leine haben die erste Maßnahmenstrecke im Winter 2017 festgelegt. Dieses war ein Bereich bei Luttmersen in dem die Jürse seine sehr hohe Überdeckung der Kiesbetten mit Sand hatte und ein überdimensioniertes Gewässerprofil. In dieser Strecke haben die Angler auch seit 1995 regelmäßig die Bestände von Fischarten kartiert. Dabei wurden in diesem 300 Meter langen Gewässerbereich wenige Fische und keine seltenen Arten gefunden. Nachdem die Angler über 20 Tonnen Kies im Wert von fast 7000 Euro, finanziert durch den UHV, der Region Hannover und dem Angelverein Neustadt verteilt haben, stellten sich im Laufe des Jahres neue Unterwasserbewohner in diesem Bereich ein. Bei der Kartierung der Jürse in diesem Winter, durch Peter Reddert und Holger Machulla ASV Neustadt zeigte sich, dass die Erwartungen an das Projekt weit übertroffen wurden. Die Sohle ist jetzt an der Projektstrecke wieder kiesreicher es gibt flachere Bereiche, Auskolkungen und unterschiedlich schnellfließende Bereiche. Die Fischfauna hat sich auch sehr positiv entwickelt neben verschiedenen Weißfischarten und kleinem Forellenbestand haben sich grade die Rote Liste Fischarten wie Mühlkoppe, Bachneunaugen, und Schmerlen extrem gut in kurzer Zeit ausgebildet. Dieses positive Ergebnis veranlasst den Angelverein dazu auch in den nächsten Jahren die Jürse in Neustadt und der Wedemark in ihren Strukturen zu verbessern. Der Angelverein ist Pächter des Gewässers, nutzt dieses aber nur für seine Artenschutzprojekte.