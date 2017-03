Kreative Konfirmanden

Umschläge für Gesangbücher entworfen

Kirchengemeinde Brelingen. Für ihre Kreativität sind die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde St.-Martini in Brelingen jetzt belohnt worden. Die Schlütersche Verlagsgesellschaft in Langenhagen vergab für die Gestaltungsvorschläge von Schutzumschlägen für Gesangbücher den 1. Preis an Hanna Dumstorff aus Brelingen. „Cover Dein Gesangbuch“ hatte die Schlütersche, die das evangelische Gesangbuch herausgibt, den Wettbewerb überschrieben. Die 15 Brelinger Konfirmanden, die von Pastorin Debora Becker und Kirchenvorstandsmitglied Lisa Sacht ihren Konfirmandenunterricht erhalten, hatten für die Teilnahme an diesem Wettbewerb fachlichen Rat hinzu gezogen. Die Brelinger Künstlerin Sabine Glandorf besuchte zwei Unterrichtseinheiten und entwickelte mit den Konfirmanden Grundideen zur Umschlaggestaltung, die dann umgesetzt wurden. Mit fünf Entwürfen beteiligten sich die Brelinger an dem Wettbewerb. Die Nachricht vom 1. Preis erhielt Pastorin Debora Becker jetzt per Telefon, die Urkunde kam per Post. Die Pastorin überreichte den 1. Preis, der mit 250 Euro für die Konfirmandengruppe dotiert ist, und die Urkunde in einem Jugendgottesdienst an Hanna Dumstorff für ihren Siegerentwurf. Obwohl die Schlütersche jetzt Gesangbücher mit verschiedenen bunten Einbänden herausgibt, soll der Siegerentwurf nicht dafür verwendet werden. Die Schlütersche will den Wettbewerb wiederholen und wird aber dafür mit dem Siegerentwurf von Hanna Dumstorff werben.