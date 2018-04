Landesjugendvorstand gewählt

Jugenddeligiertenkonferenz der Verkehrswachten in Hannover

Verkehrswacht Wedemark. Kürzlich fand die Jugenddeligiertenkonferenz der Verkehrswachten in Hannover statt. Der Landesjugendvorstand, der an diesem Termin gewählt wurde, repräsentiert beziehungsweise vertritt die Jugend der Verkehrswachten in Niedersachsen. Am 5. Mai wird der Vorstand auch an der Jahreshauptversammlung der Deutschen Verkehrswacht anwesend sind. Bei jeder Handlung wird unter dem Motto „Unsere Vision ist der unfallfreie Straßenverkehr“ gearbeitet. Gewählt wurden Christian Galert als Vorsitzender des Landesjugendvorstandes, Stephan Siedler als dessen Vertreter und Silas Elkarra als Schatzmeister. Stellvertretend erschienen zu dem Termin die Verkehrswachten Wedemark, Weyhe, Oldenburg und Langenhagen.