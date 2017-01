LandFrauen spenden für Hilfsfonds

550 Euro für unverschuldet in Not geratene

Mellendorf. Anläßlich der Weihnachtsfeier des LandFrauenvereins Wedemark im Jahr 2016 spendeten die LandFrauen EUR 550,00 für den Hilfsfond Wedemärker für Wedemärker. Frau Margrid Heuer - erste Vorsitzende des LandFrauenvereins- und Frau Ursula Wiechmann - stellvertretende Vorsitzende- überbrachten diesen stattlichen Betrag an Herrn Jürgen Auhagen von der Gemeinde Wedemark. Der Hilfsfond Wedemärker für Wedemärker besteht seid Januar 1989 und finanziert sich ausschließlich über Spenden. Antragsberechtigt sind Personen, die unverschuldet in Not geraten sind und nicht vorrangig von anderen Institutionen finanzielle Unterstützung erhalten. Über die Auszahlung der Mittel entscheidet ein Vergabeausschuss von drei Personen. Die LandFrauen waren sich einig, ein guter Fond für hilfsbedürftige Menschen.