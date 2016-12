Freundlicher Welpe zurzeit in Pflegefamilie

ITV Grenzenlos. Anfang November kamen fünf Welpen aus Rumänien zum ITV Grenzenlos, um hier ein Zuhause zu finden. Sie sind im Moment gut aufgehoben bei einer Pflegefamilie in Lindwedel. Maja ist eine schwarze fünf Monate alte Hündin, die sicher einmal eine sehr attraktive junge Retrieverhündin wird. Sie ist jetzt 40 Zentimeter groß – wird aber noch wachsen. Maja ist ganz unkompliziert und nicht negativ geprägt. Sie war zuletzt im offenen Tierheim in Sisterea und konnte mit weiteren vier Welpen ausreisen, weil sie gesund und sehr freundlich ist. Damit entkam sie der kalten Jahreszeit. Viele der Welpen habe jetzt kaum eine Chance, weil sie die Nässe und Kälte nicht vertragen. Maja sucht ein Zuhause. Sie ist geimpft, gechipt und kastriert. Interessierte können sich an die Pflegestelle in Lindwedel unter Telefon (0 50 73) 92 30 75 wenden.