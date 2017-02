Lothar Müller mit einer Urkunde und einem Präsentkorb für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt

SoVD Wedemark. Kürzlich fand im Gasthaus Bludau die diesjährige Mitgliederversammlung des SoVD Wedemark statt. Alle Mitglieder waren herzlich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen. Nach den Begrüßungsworten von Harry Tostmann (Erste Ortsvorsitzende), Klaus Wedemeier (Erster Kreisvorsitzender SoVD) und von Susanne Schönemeier (Erste Gemeinderätin der Gemeinde Wedemark) folgten die einzelnen Tagesordnungspunkte.Auf der Mitgliederversammlung wurde Hanna Schütz zur neuen zweiten Vorsitzenden mit eindeutiger Mehrheit in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Der Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Im Anschluss folgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Hier wurden die Mitglieder (die anwesend waren), für zehn, 25, 40 und sogar 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Zu 60 Jahre Mitgliedschaft im SoVD Wedemark wurde Lothar Müller mit einer Urkunde und einem Präsentkorb geehrt. Der Ortsverband Wedemark hat aktuell 533 Mitglieder. In diesem Jahr feiert der SoVD Deutschland (früher auch Reichsbund genannt) sein 100-jähriges Bestehen. Viele Aktionen werden in diesem Jahr an unterschiedlichen Orten stattfinden.