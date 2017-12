Referat über Martin Luther kam gut an

Wennebostel. Margrid Heuer eröffnete den Nachmittag der LandFrauen mit einem Gedicht. Dann referierte Probst Joachim Kuklik über den Reformator Martin Luther. Kuklik war eigens dafür aus Braunschweig in die Wedemark gekommen. Früher war der Reformationstag am 31. Oktober eines jeden Jahres schulfrei. In diesem Jahr war aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums der 31. Oktober ein bundesweiter Feiertag. Martin Luther war kein Heiliger, er war ein Mensch wie wir auch. Er litt unter einer manisch depressiven Erkrankung und dann wieder erlebte er große Freude. Martin Luther ist die zentrale Persönlichkeit der Reformation, deren Wirken kirchengeschichtliche und weltgeschichtliche Bedeutung gewann. Nach den Schuljahren studierte Luther zunächst auf Wunsch des Vaters Jura. Als er von einem Besuch bei seinen Eltern zurückkam, überraschte ihn ein heftiges Gewitter. Er hatte Todesangst und legte das Gelübde ab, Mönch zu werden. Gegen den Willen des Vaters trat er in das Augustiner Kloster in Erfurt ein. Er befolgte die Ordensregeln ganz genau und streng. Eine Reise nach Rom galt für Luther als ein Schlüsselerlebnis. Er erlebte den dortigen Sittenverfall und begann an der römischen Buß- und Ablasspraxis zu zweifeln. 1526 heiratete Luther Katharina von Bora und führte mit ihr einen großen Haushalt mit vielen Gästen. Luther kam zu einem gewissen Wohlstand und war ein Kind seiner Zeit. Er hat sich gegen Bevormundungen aufgelehnt. Was hat bis heute für uns eine Bedeutung? Jeder Christ steht mit seinem Gewissen vor Gott und hat sich selbst zu verantworten. Wir sollen ja sagen zu uns selber und uns annehmen, wie wir sind und uns selber lieben. Die Übersetzung der Bibel führt zu einer einheitlichen Sprache. Luther übersetzte die Bibel nicht wortgetreu, sondern versuchte biblische Aussagen nach ihrem Sinn ins Deutsche zu übertragen.Die LandFrauen erfuhren so viel Wissenswertes an diesem Nachmittag.