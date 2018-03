Petra Tallig im Amt bestätigt

Neuwahlen bei den Schützendamen in Resse

Schützenverein Resse. Kürzlich wurde im Rahmen einer Damenversammlung beim Schützenverein Resse in den Schützenräumen Petra Tallig als 2. Damenleiterin einstimmig wieder gewählt werden. Sie ist starke Kraft im Vorstand und eine große Hilfe der ersten Damenleiterin Monika Ludwig, die bereits im Januar dieses Jahres in Ihrem Amt bestätigt wurde. Beide Damen sind unverzichtbar für die Vereins- und Vorstandsarbeit im Schützenverein Resse. Als 1. Damenleiterin ist Monika Ludwig bereits seit 31 und als 2. Damenleiterin Petra Tallig seit 24 Jahren aktiv. Viel Arbeit wartet weiterhin auf dieses starke Team. Sie werden aber großartig von ihren aktiven und fleißigen Schützendamen und Vorstandsmitgliedern unterstützt. Diverse Wettkämpfe, Ausfahrten und Feiern für 2018 sind in voller Planung. Wer auch dabei sein möchte, zum Trainieren, Klönen oder Kartenspielen, montags ab 19.30 Uhr ist immer viel los in den Resser Schützenräumen an der Osterbergstraße 12. Weitere Infos auch unter www.schuetzenverein-resse.de.