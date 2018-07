Pferde machen glücklich

RVC Wedemark besucht Pflegeheim Hoffnung

RVC Wedemark. „Pferde machen uns glücklich“, so sagen die Voltigierer des RVC Wedemark. Deshalb haben sie sich in den Sommerferien vorgenommen, mit ihren Pferden andere Menschen ebenfalls glücklich zu machen. Das Kinder-Pflegeheim in Mellendorf kommt an sieben Terminen mit jeweils zwei Kindern zum therapeutischen Reiten auf die kleine Anlage nach Resse. Reiten, Körperkontakt, den Rhythmus des Pferdes spüren für Finley, Sophia und Fiete ist das in diesem Sommer möglich geworden und sie genießen es sehr.Am Mittwoch fuhren die jüngeren Voltigierkinder zu einer Vorführung nach Hohenheide in das Alten- und Pflegeheim Hoffnung. Elf Kinder und zwei Pferde bereicherten den fröhlichen Nachmittag, den das Haus wunderschön vorbereitet hatte. Kinder und ältere Menschen saßen im Anschluss noch bei Getränken und Eis beisammen. Für den RVC Wedemark geht der „Ernst“ bereits Ende Juli wieder los. Da findet die Deutsche Meisterschaft in Elmshorn statt, erstmalig ist der RVC Wedemark dort bei den Herren Einzelvoltigierern vertreten.